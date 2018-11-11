MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahkum yakınları dayanışma ve yardımlaşma derneği üyeleriyle bir araya geldi. Af yasasının meclise verildiğini söyleyen Bahçeli, "bu memleket meselesi" ifadelerini kullandı

Devlet Bahçeli Parti Genel Merkezi önünde şöyle konuştu:



"MHP olarak yasamızı hazırlayıp meclise verdik. Mecliste Adalet komisyonunda görüşülmesini bekliyor. 50 Milletvekilimizle olayı takip ediyoruz. Fakat 50 kişiyle bu yasayı çıakrtmak mümkün olmaz. O yüzden diğer partilerle de arkadaşlarımız temas halinde. Bir telaşa kalıp kendinizi incitmeyin sırası gelince gereği yapılır. Bu memleket meselesi."



Bir vatandaşın "biz Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdik" demesi üzerine Devlet Bahçeli " İstersen verme. Biz bunu oy için yapmıyoruz. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı geri çekerim" ifadelerini kullandı.