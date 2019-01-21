MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart seçimleri için partisinin 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı.
MHP 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Burdur - Uğur Şen
Çanakkale - Hakan Pınar
Çorum - Kenan Şahin
Kırklareli- Derya Bulut
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MHP 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP'nin Burdur, Çanakkale ve Kırklareli adayları belli oldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart seçimleri için partisinin 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı.