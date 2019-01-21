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Son Dakika: MHP Burdur, Çanakkale ve Kırklareli adaylarını açıkladı

MHP 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP'nin Burdur, Çanakkale ve Kırklareli adayları belli oldu

Son Dakika: MHP Burdur, Çanakkale ve Kırklareli adaylarını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart seçimleri için partisinin 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı.

MHP 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Burdur - Uğur Şen
Çanakkale - Hakan Pınar
Çorum - Kenan Şahin
Kırklareli- Derya Bulut

AYRINTILIRA GELİYOR...

Etiketler; #mhp
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