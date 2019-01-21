MHP 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP'nin Burdur, Çanakkale ve Kırklareli adayları belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart seçimleri için partisinin 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı.



MHP 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını daha açıkladı.



Burdur - Uğur Şen

Çanakkale - Hakan Pınar

Çorum - Kenan Şahin

Kırklareli- Derya Bulut



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