MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partideki istifalar ile ilgili "MHP teşkilatlarında bağlılık, hizmet ve liyakat yarışı niteliğindeki il başkanlığı görevi, aynı zamanda bir nevi kale komutanlığı hükmündedir.Bu görevi hakkıyla yerine getirmek kadar, zaman içinde nöbet değişimi de önemlidir. Çünkü MHP’de il başkanlığını bırakmak, bayrağı ve nöbeti bir başka liyakatli arkadaşına devretmek demektir." açıklaması yaptı

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