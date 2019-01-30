Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı görevinden istifasını açıklamasıyla ilgili konuştu. Bahçeli, "Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir." dedi. Meclis Başkanlığı seçimleriyle ilgili de konuşan Bahçeli, "AK Parti adayını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı görevinden istifasını açıklamasıyla ilgili konuştu.



YILDIRIM'IN İSTİFASI



Bahçeli, "Binali Yıldırım'ın istifa kararı erdemli bir davranıştır." dedi.



AKP ADAYINI DESTEKLEYECEKLER



Meclis Başkanlığı seçimleriyle ilgili de konuşan Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir." ifadelerini kullandı



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