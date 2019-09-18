Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Sefer Aycan, katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında şartlı ceza indiriminde kadın, çocuk cinayetleri ve terör suçların olmadığının bilgisini paylaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Bengütürk TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



MHP'li Aycan, İstanbul Tuzla'daki yangın ile ilgili olarak "Tuzla ülkemizde önemli bir sanayi bölgesi. Sanayileşmek önemli ama iş sağlığı ve iş güvenliği gerekli" dedi.



Kasıtlı orman yangınlarının olduğunu belirten Aycan, bir kısmının terör örgütlerine ait olduğunu ifade etti.



MHP'li Sefer Aycan, "Suriye'de dünya ülkeleri var fakat en çok zarar gören biziz. Güvenli bölge Türkiye'nin meşru müdafaa hakkıdır. Ülke menfaatleri her zaman daha öndedir." dedi.



"PKK'nın masum çocukları zorla götürdüğünü biliyoruz. Bu çocuklar kandırılarak götürülüyorlar" ifadelerini kullanan MHP'li vekil, HDP'nin buna aracılık ettiğini vurguladı.



ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ



MHP MYK Üyesi Sefer Aycan, "Kadın, çocuk cinayetleri ve terör suçları şartlı ceza indirimimizde yok." bilgisini paylaştı.



Sağlıkta yaşanan gelişmeleri değerlendiren Aycan, "KPSS puanları yerine mülakatla almak haksızlık diye düşünüyorum. Kadroların bir an önce ilan edilmesini bekliyorum; özellikle sağlık çalışanları adına." dedi.



ulusal.com.tr



