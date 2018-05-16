Atama bekleyen binlece öğretmeni yakından ilgilendiren haber... Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bu yıl yapılacak öğretmen atamalarına dair açıklama yaptı. İsmet Yılmaz'ın açıklamalarına göre bu yıl içerisinde 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. 5 bin adayın mülakatları da Haziran ayında yapılacak.

İsmet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:



Gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden biri nitelikli insan kaynağıdır. Nitelikli insan kaynağı mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir.



1 milyon 400 binin üzerindeki tablet bilgisayarı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dağıttık. 430 binin üzerindeki akıllı tahtalarla da sınıflarımızı donattık. İstiyoruz ki, çağıyla yarışan bir nesli yetiştirelim de 21'inci yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapalım.



Türkiye Ulusal Ajansına sunulan ve hibe almaya hak kazanan 526 projenin 475'i, yani yüzde 87'si meslek liselerimiz tarafından hazırlandı.