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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak görev alan Ziya Selçuk, yaptığı ilk değerlendirmede "Bunun ne kadar zor bir görev olduğunun farkındayız. Bu zor görevin de şahsi bir mesele olmadığının, bireysel bir iş olmadığının, bunun bir ekip işi olduğunun, bunun bir millet ödevi olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Eğitim Bakanı olarak görev alan Ziya Selçuk, Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinde görev almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yepyeni bir heyecanla yepyeni bir hizmetin hep birlikte, bir ortak dil üzerinden inşa edilmesinin peşindeyiz." diye konuştu.

Ziya Selçuk, değerlendirmelerine şöyle devam etti:
"Bunun ne kadar zor bir görev olduğunun farkındayız. Bu zor görevin de şahsi bir mesele olmadığının, bireysel bir iş olmadığının, bunun bir ekip işi olduğunun, bunun bir millet ödevi olduğunun farkındayız. Dolayısıyla bizim önümüzde çok uzun ve zorlu bir yol var ve bunun için bilimin, aklın ışığında elimizden gelen bütün gayreti ekibimizle göstereceğiz."

Etiketler; #Ziya Selçuk
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