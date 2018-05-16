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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan atama bekleyen öğretmenler için açıklama

Atama bekleyen binlece öğretmeni yakından ilgilendiren haber... Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bu yıl yapılacak öğretmen atamalarına dair açıklama yaptı. İsmet Yılmaz'ın açıklamalarına göre bu yıl içerisinde 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. 5 bin adayın mülakatları da Haziran ayında yapılacak.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan atama bekleyen öğretmenler için açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları haziranda yapılacak" dedi.

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Etiketler; #meb #öğretmen ataması
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