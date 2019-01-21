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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: İçimizdeki hainler temizlendikçe güçlendik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunda askeri öğrencilerle bir araya geldi. Akar, burada yaptığı konuşmada, "Personelimizin tecrübe kazanmasına çalışacağız. TSK büyük başarı sağladı. Teröre darbe vuruldu. Hainler kazdıkları çukurlara gömüldü." dedi. Bakan Akar, "PKK eşittir YPG, hiçbir farkı yok. Biz bu coğrafyada varız, var olacağız.Personelimizin sivil, asker hepsi önemli. İçimizdeki hainler temizlendikçe güçlendik. Şu anda 3370 subay adayı eğitim görüyor." ifadelerini de kullandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: İçimizdeki hainler temizlendikçe güçlendik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunda askeri öğrencilerle bir araya geldi.

Akar burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Personelimizin tecrübe kazanmasına çalışacağız.

TSK büyük başarı sağladı.

Teröre darbe vuruldu.

Hainler kazdıkları çukurlara gömüldü.

PKK eşittir YPG, hiçbir farkı yok.

Biz bu coğrafyada varız, var olacağız.

Personelimizin sivil, asker hepsi önemli.

İçimizdeki hainler temizlendikçe güçlendik.

Şu anda 3370 subay adayı eğitim görüyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #milli savunma bakanı #hulusi akar #pkk #YPG #tsk #milli savunma üniversitesi #Kara Harp Okulu
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