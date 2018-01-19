Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonuna dair canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Canikli, terör örgütü PYD'ye en büyük silah desteğini ABD'nin sağladığını belirterek, "bu harekat yapılacak" ifadelerini kullandı. Canikli, "YPG'nin elindeki sistemleri biliyoruz" derken, silahları ve silahların yerlerini bildiklerini de açıkladı. Afrin harekatında Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) destekleyeceğini açıklayan Milli Savunma Bakanı Canikli, terör örgütünün ellerindeki sistemleri bloke edeceklerini kaydetti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.



Olası Afrin operasyonuyla ilgili konuşan Canikli, terör tehdidinin gerçek ve büyük olduğunu belirtti, "bu harekat yapılacak" diye konuştu.



Canikli, terör örgütü PYD'ye en büyük silah desteğini ABD'nin sağladığını açıkladı.



Bakan Canikli'ye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın dün Rusya'ya gitmesi de soruldu.



Canikli, "Harekat için şartları olgunlaştırıyoruz" cevabını verdi.



ABD'nin Afrin ile ilgili açıklamasına yanıt veren Milli Savunma Bakanı Canikli, tüm terör hatlarının ortadan kaldırılacağını ifade etti.



"ASKERİ VARLIKLARINI ÇEKECEKLER"



Rusya ile Afrin görüşmesine değinen Bakan Canikli, "Askeri varlıklarını çekecekler" bilgisini verdi.



YPG'YE VERİLEN SİLAHLAR VE SİLAHLARIN YERLERİ



ABD'nin terör örgütüne yardımları konusunda konuşan Milli Savunma Bakanı, "YPG'nin elindeki sistemleri biliyoruz" dedi.



Bakan, silahları ve silahların yerlerini bildiklerini de açıkladı.



"ÖSO'YU DESTEKLEYECEĞİZ"



Afrin harekatında Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) destekleyeceğini açıklayan Milli Savunma Bakanı Canikli, terör örgütünün ellerindeki sistemleri bloke edeceklerini kaydetti.



"ABD'NİN AÇIKLAMALARI BOŞ VE ANLAMSIZ"



Bakan Nurettin Canikli, ABD'nin Afrin ile ilgili açıklamalarını 'boş ve anlamsız' olarak değerlendirdi.



AFRİN HAREKATI BAŞLADI MI?



Bakan, 'Afrin harekatı başladı mı?' sorusunu, "En uygun zaman seçilmeye çalışılıyor. Fiili olarak başlamış durumda." sözleriyle cevapladı.



Afrin harekatıyla ilgili açıklamalarını sürdüren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Terör örgütü orada çabuk çözülecek" diye konuştu.



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