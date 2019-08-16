Türkiye ile Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin yaptığı mutabakatın ardından Şanlıurfa'da hareketlilik yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bölgeye gitti. Akar, Müşterek Harekat Merkezi kurulacak noktada komutanlarla inceleme yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak. Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık" dedi

Türkiye ve Amerika arasında yürütülen "güvenli bölge" çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda Müşterek Harekat Merkezinin Şanlıurfa'da kurulması kararlaştırılmıştı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin bölgede inceleme yaptı.



Amerika Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty de bölgede incelemelerde bulundu.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitty'nin, Genelkurmay'daki temaslarının ardından Şanlıurfa'ya gittiğini açıkladı.



Korgeneral Twitty'nin, bugün Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edecek ve Türkiye’den ayrılacak.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamındaki ziyaretine dair açıklama yaptı.



MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.



2. Dün Şanlıurfa’da kurulan harekât merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargâhını ziyaret etmiştir."



AKAR'DAN MHM AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak. Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık" dedi.



ulusal.com.tr