Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASELSAN tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Güç Birliği Zirvesi 2019"a katıldı. Burada bir konuşma yapan Akar, "Tüm firmalarımızı, Milli Savunma Bakanlığımızın onaylı tedarikçi havuzunda yer almak için başvuru yapmaya davet ediyorum" dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASELSAN tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Güç Birliği Zirvesi 2019"a katıldı.



Burada bir konuşma yapan Akar, "Tüm firmalarımızı, Milli Savunma Bakanlığımızın onaylı tedarikçi havuzunda yer almak için başvuru yapmaya davet ediyorum" dedi