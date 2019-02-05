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Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan firmalara çağrı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASELSAN tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Güç Birliği Zirvesi 2019"a katıldı. Burada bir konuşma yapan Akar, "Tüm firmalarımızı, Milli Savunma Bakanlığımızın onaylı tedarikçi havuzunda yer almak için başvuru yapmaya davet ediyorum" dedi

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan firmalara çağrı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASELSAN tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Güç Birliği Zirvesi 2019"a katıldı.

Burada bir konuşma yapan Akar, "Tüm firmalarımızı, Milli Savunma Bakanlığımızın onaylı tedarikçi havuzunda yer almak için başvuru yapmaya davet ediyorum" dedi

Etiketler; #hulusi akar
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