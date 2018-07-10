Yeni sistemin dün açıklanan ilk kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak açıklanan Hulusi Akar'dan ilk açıklama geldi. Akar, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Erdoğan'ın dün yemin etmesinin ardından ilan ettiği kabinede yer alan isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görev alan Hulusi Akar, TBMM'deki yemin töreninden önce gazetecilere ilk duygularını anlattı.



Yeni dönemi değerlendiren Akar, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kimdir?

Orgeneral Hulusi Akar; 1952 yılında Kayseri'de doğdu, 1972 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1973 Yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1980 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yapan Orgeneral Akar, 1982 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak 7'nci Piyade Alayı'nda Karargâh Bölük Komutanlığı, 12'nci Piyade Tümen Komutanlığı'nda Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliği'nde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâhı (Afsouth Napoli/İtalya) İstihbarat Başkanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde Plan Subaylığı, Genelkurmay Başkanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1998 yılında tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile 51'inci İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı ve Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargâhı (Afsouth Napoli/İtalya) Plan Prensipler Başkanlığı görevlerinde bulundu, 2002 yılında tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral rütbesi ile Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2007 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3'üncü Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2011 yılında orgeneralliğe terfi etti.

Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay 2.Başkanlığı Görevini yürüttü, 2013 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

2015 yılı Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura'da Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Şule Akar ile evli olan Orgeneral Hulusi Akar'ın iki çocuğu var ve İngilizce biliyor.