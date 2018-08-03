Bedelli askerlik başvur kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinde yayımlandı

Bedelli düzenlemesinin de yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.Bedelli askerlik sürecinin başlamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı bir kılavuz yayımladı.Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi asal.msb.gov.tr adresinden yayımlanan kılavuzda bedelli askerlik yapacak olanların izlemesi gereken yol anlatıldıİşte Milli Savunma Bakanlığı'nın "Bedelli Askerlik Başvuru ve Askerlik Hizmet Süreci" başlığıyla yayımladığı o kılavuz: