Bedelli düzenlemesinin de yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bedelli askerlik sürecinin başlamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı bir kılavuz yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi asal.msb.gov.tr adresinden yayımlanan kılavuzda bedelli askerlik yapacak olanların izlemesi gereken yol anlatıldı
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın "Bedelli Askerlik Başvuru ve Askerlik Hizmet Süreci" başlığıyla yayımladığı o kılavuz:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.