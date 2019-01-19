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Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'yeni askerlik modeli' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacağını açıkladı

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'yeni askerlik modeli' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından, 2018'in başından bugüne kadar 74’ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

MSB açıklamasında, "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor." denildi.

Açıklamada, Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmaların, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." denildi.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı
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