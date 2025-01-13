SON DAKİKA! MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalandı. Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı
Yayınlanma:

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı'nin saklandığı yeri tespit etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Muhammed Dib Koralı'yı yakalamak üzere harekete geçerek Suriye'de önemli bir operasyon düzenledi.

Muhammed Dib Koralı, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalandı. Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik'i de 2018'de Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirmişti.

SON DAKİKA! MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı - Resim : 1

SON DAKİKA! MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı - Resim : 2

6 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı6 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

MİT suriye operasyon Reyhanlı Saldırısı
Günün Manşetleri
DEAŞ'a Gürz-38 darbesi
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı
6 terörist etkisiz hale getirildi
Balıkesir'de işçi servisi devrildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı
Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı
Los Angeles'ta can kaybı 24'e yükseldi
Suudi Arabistan'da Suriye toplantısı
Galatasaray, Başakşehir deplasmanında kazandı
Çok Okunanlar
Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri ne kadar? Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri ne kadar?
İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı