SON DAKİKA! MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı'nin saklandığı yeri tespit etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Muhammed Dib Koralı'yı yakalamak üzere harekete geçerek Suriye'de önemli bir operasyon düzenledi.

Muhammed Dib Koralı, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalandı. Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik'i de 2018'de Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirmişti.