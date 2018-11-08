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Son Dakika: Muğla açıklarında deprem (8 Kasım 2018 son depremler)

Gökova Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: Muğla açıklarında deprem (8 Kasım 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 02:29'da Gökova Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6 km derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #Boğaziçi Üniversitesi #kandilli rasathanesi #deprem #son depremler
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