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Son Dakika: Muğla'da deprem (23 Aralık 2018 Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün saat 14:55'de Muğla Gökova Körfezi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Muğla'da deprem (23 Aralık 2018 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 14:55'de Muğla'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Yaşanan depremin derinliği 6.8 KM olarak kaydedildi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #deprem #son dakika depremler
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