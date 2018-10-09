Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 21.33'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 1.6 km derinliğinde meydana geldi.
Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Muğla'nın Ula ilçesinde saat 21.33'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 21.33'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.