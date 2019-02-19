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Son Dakika: Muğla'da maden sahasında heyelan: 3 ölü

Kaya altında kalan üçüncü işçinin de arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı"

Son Dakika: Muğla'da maden sahasında heyelan: 3 ölü

Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesinde açık maden sahasında kaya altında kalan üçüncü işçinin de arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.
Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milas ilçesinde açık maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerden daha önce birinin cesedinin çıkarıldığını, bir işçinin ise cesedine ulaşıldığını hatırlattı.
Civelek, şunları kaydetti:
"Milas ilçesi Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında kaya düşmesi sonucunda kayanın altında kalan işçilerin kurtarılması için sürdürülen çalışmalarda kaya altında kalan üçüncü işçinin de arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Her iki işçinin de kaya altından çıkarılması için bölgedeki çalışmalar devam etmekte."

Olay
Maden sahasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, bir işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili üç savcı görevlendirmiş, Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başlamıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla
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