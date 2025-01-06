SON DAKİKA! Muğla'da şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de meydana gelen depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla'da dün akşam saat 20.43'te merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanmıştı. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

DEPREMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Muğla'da yaşanan iki depremle ilgili açıklamalar da geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde merkez üssü Menteşe olan 3.9 şiddetinde, bugün sabah saatlerinde merkez üssü Marmaris olan 4.0 şiddetinde iki deprem meydana gelmiştir. Yaşanan depremlerde kentimizde ve bölgemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da saat 20.43'te gerçekleşen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43'te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer vermişti.