CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 100 bin imza için çağrı yaparak vatandaşların imza vermesini istedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer adaylara televizyonda tartışma çağrısı yaptı. İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500 lira vereceğini söyledi.



CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlere verilen imzaların araştırılması isteğine birkez daha tepki gösterdi.



İnce, İyi Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi adaylarına imza verilmesi çağrısını yineledi.



Çarşamba günü Selahattin Demirtaş’ı hapishanede ziyaret edeceğini söyleyen İnce, davet gelirse Beştepe'deki Saray'a gidebileceğini de söyledi.



İnce, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan, saraya davet ederse saraya, parti merkezine davet ederse parti merkezine gideceğim. Siyasette dile değiştireceğim. Huzur ve mutluluğu konuşacağız. Bizim derdimiz Sayın Erdoğan’ı indirmek değil, bozuk düzeni değiştirmek. Bozuk düzeni değiştirmek için adayım. Medya susmuş, iş dünyası korkmuş. Medya ve iş dünyasından zerre kadar umudum yok. Benim umudum millette. Bu devrimi millet gerçekleştirecek.



Siyasette uzay madenciliği tartışacağız. Cumhurbaşkanı meydanlarda bunu konuşacak. Hurafeler tartışılmayacak, kuvantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye için hayallerimi anlatacağım.



Sayın Erdoğan diyor ki ‘muassır medenniyet seviyesini aşacağız’. Sayın Erdoğan sizinle ve diğer adaylarla televizyonda tartışalım. Türkiye ile ilgili konuları tartışalım.

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin lira verilecek mi? Kutluyorum. Benim derdim gençler. Cumhurbaşkanı olduğumda ilk müjdemi veriyorum. 19 Mayıs ve 29 Ekim’de gençlere 500 lira vereceğiz. Saray’ı 6 ay süreyle halka açacağım. Sonra kapatacağım. Oradan elde edeceğim tasarrufla gençlere para vereceğim. Cumhurbaşkanına hakaret maddesini kaldıracağım. Eleştirirse eleştirir, kimseye dava açmayacağım. Ben yurdumun insanlarına kızmayacağım, hakaret etmeyeceğim."



KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile saat 17.30'da görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 100 bin imza barajını geçen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek. Görüşme 17.30'da başlayacak.