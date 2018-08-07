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Son Dakika: Muharrem İnce'den kurultay açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "kurultay yok" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den açıklama geldi

Son Dakika: Muharrem İnce'den kurultay açıklaması

CHP'li Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için imza veren kurultay delegelerinin iradesine ve isteğine sahip çıktıklarını belirterek kimsenin "anlık tepkilerle" partiden ve partideki görevlerinden ayrılmaması gerektiğini bildirdi.

Twitter'dan açıklamada bulunan İnce, "Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın" dedi.

İnce'nin paylaşımı şöyle;
 CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #muharrem ince #kurultay #imza #delege
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