Papağana işkence eden Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Sosyal medya hesabında papağanına yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşmasının ardından gözaltına alınan bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması için İstanbul Valiliğine teslim edildi.



Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Özdemir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusu sona erdi.



Başsavcılık, Özdemir hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. ve 28. maddeleri gereğince "hayvana eziyet" eylemi sebebiyle idari yaptırım kararı uygulanmasına hükmetti. Savcılık, şüpheli Özdemir'in akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi.



Polis memurlarına teslim edilen Özdemir, kamu düzeni ve güvenliği, suçun önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması istemiyle İstanbul Valiliğine götürüldü.



Özdemir hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi.