Son dakika: Muş’ta deprem oldu!

Son dakika... Muş'un Bulanık ilçesinde akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Son dakika... Muş’ta deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muş'un Bulanık ilçesinde saat 19.48'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 15.56 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD tarafından paylaşılan teknik veriler şu şekildedir:

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Bulanık (Muş)

Tarih: 2026-04-26

Saat: 19:48:23 TSİ

Enlem: 39.30778 N

Boylam: 42.22611 E

Derinlik: 15.56 km

