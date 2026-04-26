Son dakika... Muş’ta deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muş'un Bulanık ilçesinde saat 19.48'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 15.56 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD tarafından paylaşılan teknik veriler şu şekildedir:

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Bulanık (Muş)

Tarih: 2026-04-26

Saat: 19:48:23 TSİ

Enlem: 39.30778 N

Boylam: 42.22611 E

Derinlik: 15.56 km