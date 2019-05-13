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Son dakika nafaka haberleri... Süresiz nafaka ile ilgili bir çalışma var mı? Süresiz nafaka ile ilgili son gelişmeler ve çalışmalar yapılıyor mu

Süresiz  Nafaka Mağdurları Platformu kurucuları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un davetiyle Bakan Selçuk ile 2.5 saat görüşme yapıldı. Görüşme ile ilgili platform tarafından "Samimiyeti ve güler yüzü için bakanımıza tüm arkadaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı

Son dakika nafaka haberleri... Süresiz nafaka ile ilgili bir çalışma var mı? Süresiz nafaka ile ilgili son gelişmeler ve çalışmalar yapılıyor mu

Süresiz  Nafaka Mağdurları Platformu kurucusu Mesut Arabul, süresiz nafaka ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Platform kurucularından Mesut Arabul ve İlhan Ergincan; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un davetiyle Bakan Selçuk ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

2.5 saat süren görüşmede kapsamında platform tarafından "Samimiyeti ve güler yüzü için bakanımıza tüm arkadaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı.

Platform kurucularından Arabul, şu açıklamaları yaptı:

"CB. Sayın @RTErdogan

Sizin dile getirdiğiniz 'Aile kurumunu dağıtmaya yönelik Psikolojik Harekat yürütülüyor' ne yazık ki göremeyen kurumlar, Toplumsal beklentilere duyarsız, Aileye kör ve sağır"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Süresiz nafaka #nafaka
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