SON DAKİKA! Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada mahkeme kararı belli oldu.

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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