NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kimyasal kullanımı hukukun ihlali. Rejimin kapasitesine darbe vuruldu. 3 NATO müttefiki, güçlü bir mesaj verdi. 3 ülke, istihbaratlarını paylaştı. Rejimin etkin olduğu bölgede oldu. Gerilimin tırmanması için sebep yok. Verilen güçlü mesajı, takdir ediyorum. Türkiye, çok değerli bir NATO müttefiki. Askeri altyapıya yatırım yaptık" diye konuştu

Bugün Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CNN Türk'e konuştu.



Stoltenberg, Suriye'ye emperyalist saldırıya dair konuştu, "Kimyasal kullanımı hukukun ihlali" dedi.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rejimin kapasitesine darbe vuruldu" diye konuştu.



'Tiyatro' eleştirilerine yanıt veren NATO Genel Sekreteri, "3 NATO müttefiki, güçlü bir mesaj verdi" ifadelerini kullandı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "3 ülke istihbaratlarını paylaştı" bilgisini paylaştı.



Kimyasal saldırı yalanına dair konuşan Stoltenberg, "Rejimin etkin olduğu bölgede oldu" açıklaması yaptı.



3. Dünya Savaşı iddialarıyla ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Gerilimin tırmanması için sebep yok" görüşlerini dile getirdi.



Türkiye'nin Suriye duruşuna dair açıklamalar yapan Jens Stoltenberg, "Verilen güçlü mesajı, takdir ediyorum" diye konuştu.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye, çok değerli bir NATO müttefiki" değerlendirmesinde bulundu.



Stoltenberg, "Askeri altyapıya yatırım yaptık" bilgisini verdi.



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