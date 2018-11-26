banner999
TUSAŞ Pakistan Savunma Fuarı'nda
TUSAŞ Pakistan Savunma Fuarı'nda
Ali Dürüst'ten yeni karar
Ali Dürüst'ten yeni karar
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan flaş karar
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan flaş karar
Sektörel güven endeksleri açıklandı
Sektörel güven endeksleri açıklandı

Son Dakika: NATO olağanüstü toplanacak

NATO, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı bölgesindeki gelişmeleri ele almak için NATO-Ukrayna Komisyonu'nun bugün olağanüstü toplanacağını bildirdi.

Son Dakika: NATO olağanüstü toplanacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in mevcut gelişmeleri ele almak için Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı. 

Açıklamada, görüşmede Stoltenberg ve Poroşenko'nun Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri ele aldığı belirtildi. 

- NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplanacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve kara suları içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü şekilde desteklediğini aktardığı belirtilen açıklamada, Poroşenko'nun talebi üzerine NATO-Ukrayna Komisyonu'nun olağanüstü toplanacağı bilgisi paylaşıldı.

Komisyonun bugün NATO Karargahı'nda büyükelçiler düzeyinde toplanması planlanıyor.

Dün sabah saatlerinde, Azak Denizi'nde Rus savaş gemileriyle Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #azak denizi #nato
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.