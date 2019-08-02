Budak'tan ifade açıklaması: 2013'te başlayan serüven
Budak'tan ifade açıklaması: 2013'te başlayan serüven
Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem
Astana toplantısı sonuçlandı
Astana toplantısı sonuçlandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika Netflix, Blutv, Puhutv haberleri: RTÜK Üyesi Faruk Bildirici'den yeni açıklama! "Bu yanlış, zorlama ve dayanaksız bir ifade"

RTÜK Üyesi Faruk Bildirici, "RTÜK açıklamasının sondan ikinci paragrafında internet ortamındaki bireysel iletişimin kapsam dışında olduğu belirtilirken 'haber, film ve dizi yayınları hariç' denilmiş. Bu yanlış, zorlama ve dayanaksız bir ifade. Yönetmelikte böyle bir hüküm bulunmuyor. Dikkat çekmek istedim" açıklaması yaptı

Son dakika Netflix, Blutv, Puhutv haberleri: RTÜK Üyesi Faruk Bildirici'den yeni açıklama! "Bu yanlış, zorlama ve dayanaksız bir ifade"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Faruk Bildirici'den alınan kararla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Bildirici, şunları ifade etti:

"RTÜK açıklamasının sondan ikinci paragrafında internet ortamındaki bireysel iletişimin kapsam dışında olduğu belirtilirken 'haber, film ve dizi yayınları hariç' denilmiş. 

Bu yanlış, zorlama ve dayanaksız bir ifade. 

Yönetmelikte böyle bir hüküm bulunmuyor. 

Dikkat çekmek istedim..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #netflix #blutv #puhutv #faruk bildirici
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.