Son dakika Netflix, Blutv, Puhutv haberleri: RTÜK Üyesi Faruk Bildirici'den yeni açıklama! "Bu yanlış, zorlama ve dayanaksız bir ifade"

RTÜK Üyesi Faruk Bildirici, "RTÜK açıklamasının sondan ikinci paragrafında internet ortamındaki bireysel iletişimin kapsam dışında olduğu belirtilirken 'haber, film ve dizi yayınları hariç' denilmiş. Bu yanlış, zorlama ve dayanaksız bir ifade. Yönetmelikte böyle bir hüküm bulunmuyor. Dikkat çekmek istedim" açıklaması yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Faruk Bildirici'den alınan kararla ilgili yeni bir açıklama geldi.



Bildirici, şunları ifade etti:



"RTÜK açıklamasının sondan ikinci paragrafında internet ortamındaki bireysel iletişimin kapsam dışında olduğu belirtilirken 'haber, film ve dizi yayınları hariç' denilmiş.



Bu yanlış, zorlama ve dayanaksız bir ifade.



Yönetmelikte böyle bir hüküm bulunmuyor.



Dikkat çekmek istedim..."



ulusal.com.tr



