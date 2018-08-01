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Son Dakika: O terörist öldürüldü!

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, 26 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu açıklandı

Son Dakika: O terörist öldürüldü!
Güvenlik güçlerinin Ağrı'daki operasyonunda öldürülen teröristin gri listede aranan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 26 Temmuz'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru isimli teröristin olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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