Son dakika olası İstanbul depremi haberleri! Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'den deprem için yer ve büyüklük açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 24 TV'ye olası İstanbul depremi konusunda büyüklük ve yer ile ilgili kritik açıklamalar yaptı.

Özener, şunları söyledi:

"Yapılan tüm bilimsel çalışmalarda açıkçası Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki bir sonraki depremin de daha batıda Marmara Denizi içinde olacağı ve bir veya birkaç depremle birlikte 7'nin üstünde olacağı bilimsel bir gerçek. Bu konuda bilim insanlarının tamamına yakını hemfikir. Depremin büyüklüğünün ne kadar olacağından öte bizim amacımız ne kadar hazırlıklı olacağımız. 2.5 dakikalık bir süreden bahsedilmiş ama sanırım yanlış anlaşılma var. O ne kadar yüksek bir katlı binada ne kadar hissedebileceğiniz ile ilgili bir şey. 17 Ağustos depremi 45 saniye sürmüştü. Dünyada üzerindeki en büyük deprem, Şili depremi. 9.5 büyüklüğünde deprem 1.5 dakika sürdü. Dolayısıyla 2.5 dakikalık bir sürenin sözkonusu olmaması gerekiyor."

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