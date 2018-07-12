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Son Dakika: Ömer Diken'in tahliyesine itiraz kabul edildi

Balyoz Davası’nın eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken’e, İzmir 16. Ağır ceza Mahkemesi öğle saatlerinde tahliye kararı verdi. Savcılığın itirazı üzerine İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Son Dakika: Ömer Diken'in tahliyesine itiraz kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine  ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan ve bugün yurt dışı çıkış  yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen Balyoz hakimi  eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığının itirazı üzerine tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İzmir 16. Ağır  Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Diken hakkında bugün görülen duruşmada verilen  "adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye" kararına itiraz edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak'  suçundan tutuklu olarak yargılanan ve hakimlik mesleğinden ihraç edilmiş olan  Ömer Diken hakkında, anılan mahkemenin 12 Temmuz'da yapılan duruşmasında adli  kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye kararı verilmiş olup  Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün söz konusu karara itiraz edilmiştir.  İtirazı değerlendiren İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın kabulüne ve sanık  Ömer Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Sanık Ömer Diken'in  tutukluluk kararının infazına devam olunmaktadır."

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında  "Balyoz davası"na bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken,  17 Temmuz 2016'da Uşak'ta yakalanmıştı.  
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında  "silahlı terör üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle  dava açmıştı.

Etiketler; #ömer diken #fetö
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