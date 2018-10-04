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Son Dakika: Ömer Peker yakalandı

FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan eski Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Peker Ankara'da gözaltına alındı

Son Dakika: Ömer Peker yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen eski Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Peker Ankara'da yakalandı.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu 210 sanıklı "VIP dinleme" davasında FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla yargılanan ayrıca Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince de hakkında gözaltı kararı bulunan Ömer Peker'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekiple yapılan istihbarat çalışması neticesinde 2 yıldır aranan Peker, Ankara'da saklandığı adreste gözaltına alındı.

Peker, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ömer peker #vip dinleme #fetö
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