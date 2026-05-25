Son dakika: Osmaniye’de deprem oldu
Son dakika.. Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi..
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.44’te kaydedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 25, 2026
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Sumbas (Osmaniye)
Tarih:2026-05-25
Saat:21:44:53 TSİ
Enlem:37.72278 N
Boylam:36.10417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/1KU1ilQjrJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi