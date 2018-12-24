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Son Dakika: ÖSO Münbiç cephe hattına ilerliyor

Özgür Suriye Ordusu, zırhlı birliklerle Münbiç cephe hattına sevk ediliyor

Son Dakika: ÖSO Münbiç cephe hattına ilerliyor

ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.

AA'nın aktardığına göre, YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

AA muhabirine açıklama yapan ÖSO'cular, "Örgüt üyelerini Münbiç'ten temizleyerek Münbiç'i özgürlüğüne kavuşturacağız" açıklamasında bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #öso #özgür suriye ordusu #münbiç
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