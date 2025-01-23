SON DAKİKA! Otel yangınında can kaybının 78 olduğu açıklandı! Adalet Bakanlığı duyurdu

Adalet Bakanlığı, Bolu'daki otelde meydana gelen yangınla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, Grand Kartal Otel'deki yangında yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğu ve tamamının kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Otel yangınında can kaybının 78 olduğu açıklandı! Adalet Bakanlığı duyurdu
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Tüm Türkiye'de Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği yangının acısını yaşıyor.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği korkunç olayla ilgili Adalet Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğu ve tamamının kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için İstanbul'dan bir başkan yardımcısı, 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Ankara'dan 2 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Düzce'den 3 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Bolu'da görev yapan 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni olmak üzere toplamda 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir. Kurum Başkanı başkanlığında 23 kişilik bir ekip görev yapmaktadır." bilgisine yer verildi.

Bugün saat 02.30 itibarıyla kuruma ulaşan cenaze ve ceset parçalarının otopsi ve ölü muayenesi işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Otopsi ve ölü muayenesi yapılan 57 cenaze Bolu'da ölü muayenesi ve kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Kimlik tespiti yapılamayan 21 cenaze otopsi ve kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. 20 cenaze kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Bir cenazenin kimlik tespiti yapılmış olup yabancı uyruklu olan cenaze için konsolosluk belgesi ve cenaze yakını beklenmektedir." denildi.

Açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında vefat eden 78 kişinin ölüm sebebi ve kimlik tespiti kurumumuzca tamamlanmıştır. 77 cenaze yakınlarına teslim edilmiştir. Yabancı uyruklu bir cenazenin teslimi için yakını beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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