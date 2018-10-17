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Oya Akgönenç vefat etti
Oya Akgönenç vefat etti
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Son Dakika: Oya Akgönenç hayatını kaybetti

Eski milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç vefat etti. 

Son Dakika: Oya Akgönenç hayatını kaybetti

Fazilet ve Saadet Partilerinden milletvekilliği yapan Akgönenç'in, akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Prof. Dr. Oya Akgönenç'in başkentteki özel bir hastanede bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. 

1939'da İzmir'de doğan Akgönenç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü.

Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan Akgönenç, Çukurova Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.

Akgönenç evli ve 2 çocuk annesiydi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Oya Akgönenç
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