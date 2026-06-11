Son dakika: Özgür Özel ve ekibi Parti Meclisinden istifa etti!

CHP'de kurultay tartışmaları sürerken, Özgür Özel ve ekibi parti meclisi istifa etti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: Özgür Özel ve ekibi Parti Meclisinden istifa etti!
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) parti içi yönetim krizini en üst seviyeye tırmandıran çok sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hukuki "mutlak butlan" kararı sonrasında yeniden göreve iade edilen Parti Meclisi'nin (PM) 57 üyesinden 28'i toplu olarak istifa ettiğini açıkladı. Bu toplu istifa dalgasıyla birlikte tüzükteki kritik üye tam sayısı eşiğinin altına düşüldü ve CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) resmi olarak düştüğü bildirildi.

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CHP Tüzüğü'nün 24. maddesinin 3. fıkrasına göre, Parti Meclisi bünyesinde meydana gelen boşalmalar normal şartlarda öncelikli olarak yedek listede yer alan üyelerin dikey olarak çağrılmasıyla dolduruluyor. Ancak tüzük amir hükmü gereği; tüm yedek üyelerin göreve çağrılmasına rağmen PM üye sayısının, toplam tam sayının üçte ikisinin altına düşmesi durumunda yönetim düşüyor.

Parti kaynaklarından edinilen net bilgilere göre, istifa eden 28 üyenin ardından yedeklerin çağrılması dahi tüzükteki yasal sınırı korumaya yetmedi. Bu yasal boşluk ve üye sayısı yetersizliği nedeniyle CHP Genel Başkanı'nın en geç 45 gün içerisinde partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi hukuki bir zorunluluk haline geldi.

GÖZLER GENEL BAŞKANLIĞIN ATACAĞI ADIMDA

Siyasi çevrelerde şok etkisi yaratan toplu istifa hamlesinin, parti içi yönetim mekanizmalarındaki dikey tartışmalar, klikler arası çekişmeler ve kurultay takvimine dair bir türlü uzlaşılamayan kronik anlaşmazlıkların ardından uygulamaya konulduğu belirtildi. MYK'nın düşmesiyle birlikte partinin idari karar mekanizması kilitlenirken, gözler tamamen CHP Genel Başkanı'nın kriz yönetimi adına atacağı acil adımlara ve yapacağı resmi açıklamalara çevrildi.

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