Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı sayesinde 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı. Ayrıca FETÖ, PKK terör örgütlerine ait örgütsel materyallerden elde edilen 15 binden fazla parmak izi de emniyet ve jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı sayesinde 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı. Ayrıca FETÖ, PKK terör örgütlerine ait örgütsel materyallerden elde edilen 15 binden fazla parmak izi de emniyet ve jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi