Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı sayesinde 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı. Ayrıca FETÖ, PKK terör örgütlerine ait örgütsel materyallerden elde edilen 15 binden fazla parmak izi de emniyet ve jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi
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