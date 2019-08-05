SON DAKİKA! "Partiler arasında bununla ilgili görüş birliği sağlanması lazım" Binlerce kişiyi ilgilendiren genel af ve ceza indirimi konusunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Habertürk yayınında tarih açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, af ile ilgili değil infazla ilgili düzenlemelerin olduğunu söyledi. Partiler arasında bununla ilgili görüş birliği sağlanması gerektiğinin altını çizen Şentop, bunun iki gün içinde halledilecek mesele olmadığını kaydederek "Eylül ayından itibaren görüşülüp, değerlendirilecek" bilgisini paylaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Şentop, şunları söyledi:



"Af değil ama infazla ilgili düzenlemeler var.



Partiler arasında bununla ilgili görüş birliği sağlanması lazım.



Bunun için de zamana ihtiyaç vardı.



Bir iki gün içinde halledilecek mesele değil.



Eylül ayından itibaren görüşülüp, değerlendirilecek."



ulusal.com.tr