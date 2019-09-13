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Son dakika: Pegasus, dev şirketi Air Manas'ı satıyor

Pegasus, Kırgızistan'da halihazırda yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki  %49 iştirak payının tamamının AviaTrade Corp. LP'ye satışı  için anlaşma sağlandı

GÜNDEM 13.09.2019, 09:24
Son dakika: Pegasus, dev şirketi Air Manas'ı satıyor

Pegasus, dev şirketi Air Manas'ı satıyor.

Satış için anlaşma sağlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklandı.

KAP'a yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"12.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden aynı tarih itibarıyla Şirketimizin Kırgızistan'da halihazırda  yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki  %49 iştirak payının tamamının Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp. LP'ye satışı  için anlaşma sağlanmıştır.  Air Manas Şirket tarafından tam  konsolidasyona tabidir ve işlemin Şirket faaliyetlerine ve faaliyet sonuçlarıa herhangi önemli bir etkisi bulunması  beklenmemektedir. Pay devri Kırgızistan'da yetkili merciler nezdinde tescil işlemlerinin tamamlanması ile  sonuçlanacak olup, tescil işlemlerinin tamamlanması üzerine konu hakkında ayrıca bir duyuru yapılacaktır."

ulusal.com.tr

#pegasus #Kırgızistan #air manas
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