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SON DAKİKA PEJMÜRDE NE DEMEK SÖZLÜK ANLAMI HABERLERİ! Pejmürde nedir, ne anlama geliyor? Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: "Pejmürde ederiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu için kullandığı Pejmürde kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğüne göre eski püskü, yırtık sıfatında kullanılıyor. Öte yandan ikinci bir sıfat anlamı da bulunuyor. TDK'da, ikinci anlamın 'dağını, perişan' ifadeleri olduğu belirtildi

SON DAKİKA PEJMÜRDE NE DEMEK SÖZLÜK ANLAMI HABERLERİ! Pejmürde nedir, ne anlama geliyor? Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: "Pejmürde ederiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu için kullandığı Pejmürde kelimesi ne anlama geliyor? Pejmürde nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğüne göre, pejmürde, eski püskü, yırtık sıfatında kullanılıyor.

Sözlükte yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Bütün kasaba ahalisi gibi bunun da üstü başı pejmürde idi" cümlesi örnek olarak verildi.

Öte yandan ikinci bir sıfat anlamı da bulunuyor.

TDK'da, ikinci anlamın 'dağını, perişan' ifadeleri olduğu belirtildi.

TDK sözlüğünde Türk İşaret Dili Parmak Alfabesiyle Gösterilişi de yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ekrem imamoğlu #süleyman soylu #pejmürde ne anlama geliyor #pejmürde tdk #pejmürde nedir
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