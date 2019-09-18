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Son dakika: Pençe-3 operasyonunda yeni safhaya geçildi! Yeni komando birlikleri sahaya indirildi

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'nın kış tertiplenmesini engellemek için yeni safhaya geçildi. Bu kapsamda Sinat Haftanin bölgesindeki operasyonlar doğu istikametine doğru genişletildi. Pençe-3 Harekatına ek olarak 60 kilometrekarelik alanın terörden temizlenmesi planlandı.

Son dakika: Pençe-3 operasyonunda yeni safhaya geçildi! Yeni komando birlikleri sahaya indirildi

Pençe-3 Harekatı'nda, yeni safhaya geçildi. Hedefte PKK'nın kış tertiplenmesini engellemek var.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

27 Mayıs'ta Hakurk'a yönelik başlayan Pençe-1 Harekatını 12 Temmuz'da Pençe-2, 23 Ağustos'ta da Pençe-3 Harekatı takip etti. 3 operasyonun toplamda 370 kilometrelik alanda sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Sinat Haftanin bölgesinden doğu istikametine doğru genişletilen operasyonlar için yeni komando birlikteleri de sahaya indirildi. PKK'nın ilgili bölgeyi kış için hazırlık yapmak amacıyla kullandığı bildirildi.

Ayrıca Sinat Haftani bölgesinin doğusunda sırasıyla Metina, Avaşin, Zap, Hakurk ve Kandil bulunuyor.

Öte yandan 27 Mayıs'tan  bu yana Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pençe 3 harekatı #Milli Savunma Bakanlığı
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