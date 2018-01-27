banner968
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
Havai fişek fabrikasında patlama
Havai fişek fabrikasında patlama
Amerikalı boksör Türk boksöre işte böyle saldırdı
Amerikalı boksör Türk boksöre işte böyle saldırdı
İş kazası geçirdi işten atıldı
İş kazası geçirdi işten atıldı

Son dakika: PYD-PKK'dan Kilis şehir merkezine roketli saldırı: Yaralılar var

Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı

Son dakika: PYD-PKK'dan Kilis şehir merkezine roketli saldırı: Yaralılar var

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, roket, Afrin'de, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atıldı.

Atılan roket 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. 

YARALILAR VAR

Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #afrin #suriye #pkk #pyd #kilis
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.