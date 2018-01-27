Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, roket, Afrin'de, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atıldı.
Atılan roket 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti.
YARALILAR VAR
Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.