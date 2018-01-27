Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.



Alınan bilgiye göre, roket, Afrin'de, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atıldı.



Atılan roket 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti.



YARALILAR VAR



Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.



Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.



