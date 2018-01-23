Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı.
Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi.
Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.
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