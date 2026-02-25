Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma

Özel okul ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi ek hizmetlerdeki fahiş fiyat artışlarına yönelik veli şikayetlerini değerlendiren Rekabet Kurumu, 19 eğitim kurumu hakkında resmi soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
Yayınlanma: Güncellenme:

Rekabet Kurumu, özel okul ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi yan hizmetlerdeki zamlarla ilgili şikayetler üzerine 19 eğitim kurumu hakkında soruşturma başlattı.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik yürütülen ön araştırma sonucunda soruşturma açılmasına karar verildiği duyuruldu. Süreçte velilerden gelen yoğun şikayetler de doğrudan değerlendirmeye alındı.

KAYIT ÜCRETLERİ VE YAN HİZMETLER MERCEK ALTINDA

Soruşturma, okulların sadece eğitim ücretlerini değil, aynı zamanda öğrencilerin zorunlu ihtiyaç kalemlerini de kapsıyor. Ön araştırma sürecinde özellikle kayıt ücretlerindeki yüksek artışlar, yemek, kıyafet ve kitap gibi hizmetlerde aşırı fiyat uygulamaları ve bu ürünlerin okul tarafından belirlenen satış noktalarından temininin zorunlu tutulduğu iddiaları incelendi.

Soruşturma açılan eğitim kurumları şöyle:

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.

Ata Bilge Eğitim Kurumları A.Ş.

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. A.Ş.

Bahçeşehir Okulları A.Ş.

Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Bil Eğitim Kurumları A.Ş.

Bilnet Eğitim Kurumları A.Ş.

Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık A.Ş.

Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.

Final Eğitim Kurumları Ltd. Şti.

İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret A.Ş.

İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.

Okyanus Eğitim Kurumları A.Ş.

Sınav Eğitim Kurumları A.Ş.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi

Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Uğur Okulları A.Ş.

Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları A.Ş.

Oruç tutarken spor yapılır mı? İşte Ramazan ayında spor yaparken dikkat edilmesi gerekenlerOruç tutarken spor yapılır mı? İşte Ramazan ayında spor yaparken dikkat edilmesi gerekenlerYaşam
Teravih namazında büyük panik: Camiye balta ve bıçaklı saldırı girişimiTeravih namazında büyük panik: Camiye balta ve bıçaklı saldırı girişimiDünya
rekabet kurumu özel okul soruşturma
Günün Manşetleri
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
''Yavrularımızın ilahi söylemesi ziyadesiyle gururlandırdı''
İstanbul merkezli 10 ilde uluslararası uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de f-16 uçağı düştü
"İran topraklarını işgal planı"
Tarımsal kredide şartlar düzenlendi
Türkiye'de evlilik ve boşanma oranları belli oldu
İstanbul'un iki havalimanı demiryolu ile birbirine bağlanıyor
MİT ve emniyetten ortak operasyon
Çok Okunanlar
500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları
Türkiye'nin en zengin insanı kim? Türkiye'nin en zengin insanı kim?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?