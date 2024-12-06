Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika haberine göre; Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

Sude İnak Sude İnak
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı.

Karakuş'tan boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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