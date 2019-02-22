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Son Dakika: Reyhanlı saldırısında yeni gelişme: Aykan Hamurcu tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı

Son Dakika: Reyhanlı saldırısında yeni gelişme: Aykan Hamurcu tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari Aykan Hamurcu'nun Samandağ ilçesine gittiği bilgisine ulaştı.

Polis, düzenlenen operasyonda Hamurcu'yu gözaltına aldı. Hamurcu akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı.

Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.

Firari sanıklardan Aykan Hamurcu'nun dava dosyası ayrılmıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #reyhanlı #hatay #aykan hamurcu
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