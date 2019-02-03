Yüklediği video ile YouTube Türkiye‘nin tarihi rekorunu kıran ve haftanın en çok konuşulan ismi olan Reynmen‘in “Derdim Olsun” şarkısının klibi çalıntı mı? Klibin Mahna Mahna Killer isimli bir kısa filmle olan benzerliği akıllara bazı soru işaretleri bıraktı

“Derdim Olsun” şarkısının klibi Reynmen‘in kanalına yüklendikten 6 saat sonrasında Aleyna Tilki‘nin “Dipsiz Kuyum” şarkısıyla 2 ayda ulaştığı 650 bin beğeni rakamını geçmiş ve 24 saat dolmadan 6.3 milyon izlenmesi ile beraber YouTubeTürkiye‘nin “24 saat içerisinde en çok izlenme” rekorunu kırmıştı.



Twitter'da @mstfkmlolgn isimli kullanıcının paylaşımıyla ortaya çıkan görüntü, Reynmen‘in videosu hakkında oldukça konuşulacak bir gerçeği ortaya çıkardı.



Tweet üzerinde, Reynmen‘in klibinde ve 2011 yapımı “Mahna Mahna Killer” kısa filminden planlar üst üste konulmuş.



YouTube Türkiye tarihinin 3 rekorunu birden kıran ve şu anda halen YouTube Türkiye trendlerinde bulunan video toplamda 67 milyon kez izlendi. Fakat, herkes tarafından oldukça konuşulan videonun bazı planlarının 2011 yılında çekilmiş Mahna Mahna Killer isimli bir kısa filmle olan benzerliği herkesi şoka uğrattı.

Oooohhhhh hayırlı işleeeeeerr pic.twitter.com/Tb5o5emdYm — Mustafa Kemal (@mstfkmlolgn) 3 Şubat 2019