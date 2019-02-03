banner1002
Yalçın Büyükdağlı, Çerçioğlu'nu eleştirdi
Yalçın Büyükdağlı, Çerçioğlu'nu eleştirdi
ABD yanlısı algı haberleri İngilizleri isyan ettirdi
ABD yanlısı algı haberleri İngilizleri isyan ettirdi
Görüntüler sonrası 6 kişi gözaltına alındı
Görüntüler sonrası 6 kişi gözaltına alındı
Barış Manço mezarı başında anıldı
Barış Manço mezarı başında anıldı

Son Dakika: Reynmen’in videosu çalıntı mı? İşte o görüntüler

Yüklediği video ile YouTube Türkiye‘nin tarihi rekorunu kıran ve haftanın en çok konuşulan ismi olan Reynmen‘in “Derdim Olsun” şarkısının klibi çalıntı mı? Klibin Mahna Mahna Killer isimli bir kısa filmle olan benzerliği akıllara bazı soru işaretleri bıraktı

Son Dakika: Reynmen’in videosu çalıntı mı? İşte o görüntüler

“Derdim Olsun” şarkısının klibi Reynmen‘in kanalına yüklendikten 6 saat sonrasında Aleyna Tilki‘nin “Dipsiz Kuyum” şarkısıyla 2 ayda ulaştığı 650 bin beğeni rakamını geçmiş ve 24 saat dolmadan 6.3 milyon izlenmesi ile beraber YouTubeTürkiye‘nin “24 saat içerisinde en çok izlenme” rekorunu kırmıştı.

Twitter'da @mstfkmlolgn isimli kullanıcının paylaşımıyla ortaya çıkan görüntü, Reynmen‘in videosu hakkında oldukça konuşulacak bir gerçeği ortaya çıkardı.

Tweet üzerinde, Reynmen‘in klibinde ve 2011 yapımı “Mahna Mahna Killer” kısa filminden planlar üst üste konulmuş.

YouTube Türkiye tarihinin 3 rekorunu birden kıran ve şu anda halen YouTube Türkiye  trendlerinde bulunan video toplamda 67 milyon kez izlendi. Fakat, herkes tarafından oldukça konuşulan videonun bazı planlarının 2011 yılında çekilmiş Mahna Mahna Killer isimli bir kısa filmle olan benzerliği herkesi şoka uğrattı.
 

Etiketler; #youtube
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.